張軒睿回歸《阮三个》春節特別企劃「餐車環島發大財」。先前因工作檔期無法參與新一季錄影，讓他相當懊惱，因此新企畫一出他便立馬報名參加；這次張軒睿升格為小隊長，楊貴媚私下也表示這次很明顯感覺到他的成長，還會像個學長一樣，主動指導新加入的成員陳妤。

楊貴媚對於新企畫相當的興奮期待，餐車上路前一晚恰逢金馬獎頒獎典禮，楊貴媚在典禮現場還不忘視訊夥伴們確認備餐狀況，凌晨2點回到家、5點又要開始梳化也不喊苦。她更在拍攝過程中首次體驗青年旅館，但卻因怕聞腳臭而捨棄製作單位準備的日式大通鋪，選擇睡路邊露營車，楊貴媚直呼：「真的是此生第一次！」雖然隔天腰酸背痛但她依舊敬業叫賣。

擔任餐車駕駛艱鉅任務的小幫手陳妤，在各方面的優異表現也獲得楊貴媚的肯定，討論工作分工時楊貴媚還說：「我覺得小妤兒可以一口氣顧兩鍋煎蛋包。」這番話讓陳妤聽到直呼太感動，還打趣說：「我參加節目就是為了這一刻，能被媚姊信任，這樣就夠了。」《阮三个－餐車環島發大財》將於24日除夕晚間8點，一連3天在公視播出，陪伴大家一起歡喜圍爐過好年。

張軒睿（左前一）回歸春節特別節目《阮三个-餐車環島發大財》，從小幫手晉升為小隊長。（圖／公視提供）

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(中時電子報)