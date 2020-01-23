美女主播張齡予今年負責除夕晚間新聞播報，陪觀眾們一起吃年夜飯。過年家人一定要圍爐，張齡予透露因為爸爸堅持團圓飯家裡每個成員都一定要到的傳統，就算吃速食店也可以，只要一家團聚就好。原來張家先前有吃過麥當勞、超商的微波食品充當年夜飯的經驗，而吃完飯後家人又立刻分散各處開始工作。

張齡予因為家裡經營飯店，過年是最忙的大日子，只要有缺人手就要去兼差幫忙，洗碗打雜舖床站櫃檯等工作。而張齡予過年最怕遇到的就是親戚們及街坊的婆婆媽媽會問有沒有對象？還會貼心提醒，「老大不小不要變高齡產婦要生小孩啊！」為此她還特別網搜了不少「說話的藝術」來惡補。

回憶有次農曆新年在霞海城隍廟前面報過年新聞，張齡予說當時就有很多人好奇以為在拍戲，還朝她叫 ：「陳小菁。」圍觀的民眾還說怎跟電視上不一樣，讓張齡予哭笑不得，只好不停回說：「對啊！因為我不是陳小菁，所以長得不一樣啦！」自嘲式的回答十分逗趣。

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(中時電子報)