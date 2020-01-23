竟有這款父親！烏克蘭一名16歲少女，為了保護受家暴的母親不被父親毆打，竟被喝醉酒的爸爸淋上汽油點火燒，導致少女的臉、身體嚴重燒傷。動手燒女兒的爸爸，還無情地說：「燒死她，我不在乎」，媽媽則痛心「

她的臉被火焰淹沒」，這名受傷的少女，被爸爸燒到整張臉毀容，為了自保，她還頂著一張被火燒過毀容的臉，走了3.2公里才求救成功。

綜合外媒報導，烏克蘭西部的切爾諾夫策（Chernivtsi）市，有一名父親酒醉回家，對妻子娜塔莉亞（Natalia）拳腳相向，家中16歲的女兒安娜．克里特斯卡（Anna

Krytska）出手阻止，要爸爸不要再打了。後來爸爸先是推了女兒一把，接著奪門而出拿汽油，再氣沖沖跑回屋內，接著就往女兒臉上淋汽油，又在屋內到處潑灑剩餘汽油，並點火引燃。

身上與臉上著火的安娜，痛得不停尖叫，並試著用手拍掉臉上的火焰，但爸爸竟冷血的說：「燒死她，我不在乎」。鄰居雖然幫忙叫了救護車，但洪水擋住了去路，導致嚴重燒傷的安娜，忍痛走了3.2公里，才走到救護車的位置，接受急救治療。

而為了保護受家暴的母親，安娜的臉部、脖子與手部，皆有嚴重燒傷，臉蛋更是接近全毀，表皮已壞死無法修復，只能靠後續多次的整容手術來重建。肇事的父親目前已被以謀殺未遂的罪名起訴，如果被判有罪，將會面臨無期徒刑。

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◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

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(中時電子報)