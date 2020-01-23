武漢肺炎疫情持續擴大，截至目前已有上百起病例確診，不只中國大陸省份，各國也紛紛傳出案例，台灣21日出現確診首例個案！該名感染新型冠狀病毒者，為50多歲的女性台商，在返台後因有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，由機場檢疫人員安排後送就醫，X光檢查顯示有肺炎，檢驗確認為新型冠狀病毒陽性，持續於醫院負壓隔離病房治療中。

中央流行疫情指揮中心表示，醫院及地方衛生單位已依循嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處置流程進行通報、採檢、隔離治療、疫情調查及所搭班機之46名接觸者追蹤等防治工作，本確診個案須經兩次採檢皆為陰性後才可解除隔離；針對我國出現首例確診個案，指揮中心已同步透過IHR 聯繫窗口通報世界衛生組織及陸方聯繫窗口。

由於武漢病例快速增加，中國大陸傳染病專家已建議民眾儘量勿前往當地；世界衛生組織亦表示，2019新型冠狀病毒可能具持續人傳人能力；而國內業確診首例自武漢返台之境外移入個案，指揮中心宣布自即日起提升中國大陸武漢市旅遊疫情建議至第三級警告(Warning)，民眾如非必要應避免前往當地。

中國大陸新型冠狀病毒感染引發之肺炎疫情已有明顯社區傳播及疫情擴大情形。指揮中心再次呼籲，如近期前往中國大陸武漢及鄰近區域時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

最重要的，返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

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(中時電子報)