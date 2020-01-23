台灣燈會‧璀璨台中！台中市府與龍寶建設 打造台灣燈會公共藝術亮點「浮光沃壤」，有如海芋花朵的發想，營造美好的相遇。（龍寶建設提供／盧金足台中傳真）

龍寶建設董事長張麗莉與台中市府都發局、設計師團隊，活力十足的向市民宣告發表「浮光沃壤」地景藝術。（盧金足攝）

「浮光沃壤」與市民有更緊密互動，為台中市再增加一處幸福的角落。（盧金足攝）

「燈」峰造極！陳宣誠建築師團隊與龍寶建設設計部、臻品藝術中心共同規畫一件大型的公共藝術暨地景作品。（盧金足攝）

張燈結綵，全城亮起來！打造台灣燈會公共藝術，台中市政府都市發展局與龍寶建設共同合作，由知名建築師陳宣誠規畫，運用金屬構材、銅、金屬網、雲杉等媒材及燈光、曲度地景，在草悟道打造「浮光沃壤」大型公共藝術作品，成為天然又很親近的幸福角落，公共藝術配合燈會展期，不僅創造與市民互動角落，也為台中再增一處美麗的城市街景。

「二○二○台灣燈會在台中」文心森林公園副展區已於日前正式點燈；主展區后里森林及馬場園區也將展開，市府於燈會期間獲民間企業大力相挺，期盼市民不僅能欣賞燈區，在城市步行或通勤時也能感受濃濃燈節氛圍。

龍寶建設董事長張麗莉表示，與綠意盎然的草悟道美景互相融合，規畫這座公共藝術「浮光沃壤」，本來以燈會夜間燈光為考量，增加原木步道，予人地景設計概念，與環境共生。

「燈」峰造極！張麗莉說，台中市政府早先就在草悟道設置街道家具，讓人輕鬆坐在林蔭間，與「浮光沃壤」相呼應，在環境中建置樹的高度與建築物高度，和諧與美學兼具，「建築師團隊成就了藝術品般的亮點」。

值得一提的是，有如海芋的大型地景，研商與人及兩側建築關係，必需要達到足夠量體，在草悟道環境中感覺天然又很親近，也會變成民眾拍照的熱點，張麗莉盼農曆春節，大家出外走春，讓台中市民在過年期間多一個景點，過來走動走動，感受台中市的美好。

都發局表示，台灣燈會主展區將在后里盛大登場，市府與多家民間企業聯合打造的城市意象亮點逐一亮相。其中，市府與龍寶建設、建築師陳宣誠合力在近台灣大道處的草悟道，以金屬構材、銅、金屬網、雲杉等媒材，並運用燈光與曲度地景，打造一座「浮光沃壤」公共藝術作品，希望讓市民朋友漫步草悟道時，都能充份感受作品所傳達出的溫暖及用心。

張麗莉表示，為響應台灣燈會在台中，特別感謝台中市政府一同腦力激盪，讓燈會亮點更具特色，更貼近環境與市民的關係，邀請陳宣誠建築師團隊與龍寶建設設計部、臻品藝術中心共同規畫一件大型的公共藝術暨地景作品。希望透過這個作品的呈現，能與台中市民有更緊密的互動，為台中再打造一處幸福的角落。

張麗莉投入作品規畫，力求完美，市府與龍寶建設經歷多次的討論與會勘，決定於草悟道臨台灣大道南側廣場處設置結合地景的公共藝術，作品主題為「浮光沃壤」。

張麗莉希望透過在綠帶草悟道上的作品，「長出」一些美好的事，如同這件盛開的光樹般，重新定義居民與廣場的互動；而且作品高度，能讓民眾在觀賞的同時，能抬頭看看天空多樣的變化，感受這片土地與環境，也因為這件作品的存在，同時點亮了台中燈會的璀璨。

「浮光沃壤」公共藝術於配合燈會展期，即日起至今年2月23日止，每晚5時30分至晚間11時準時點亮台中市的夜空，邀請全國民眾相揪一起來賞燈，共同參與燈會盛會。

(中時 )