「訂房先生」李沛勳、歌手周子寒、林佳儀日前上《聚焦2.0》節目，除了聊年節佳餚，也傳授大魚大肉後的減脂運動。5、6年級生的女神林佳儀，在節目中透露從小就是過敏兒，在以前還測不出過敏原的年代，媽媽常帶她頻繁進出醫院，一天需吞進52顆藥。

周子寒在節中帶來溫馨滿滿的「什錦如意菜」，沒有豪華的備料，只有母親用心拌炒的好味道。周子寒說這道菜不難，卻十分費工，每年過年，廚房裡都是媽媽忙著炒菜，爸爸則是負責切菜，「慢慢看著他（爸爸）戴起老花眼鏡，把每個食材切成手指頭的長度，常常切著這個忘了那個。」

過年大魚大肉，健身教練李沛勳傳授在家也能做的團康減脂運動，他拿出甜甜圈形狀的充氣球，收緊肚子、用腳尖輕觸球體表面，左右輪流換腳，用來訓練平衡、協調及心肺能力，李沛勳現場邀兩位成年男性示範，3人順時鐘繞圈，不消幾圈便氣喘呼呼，他表示不僅大人可以練，小孩子也可以加入。

周子寒（右起）、李沛勳自備年節菜，左為高文音。（圖／年代提供）

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(中時電子報)