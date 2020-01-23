武漢肺炎疫情狂燒，大陸武漢市已公告，今上午10點開始，公車、地鐵、客運、機場、火車站等所有交通全面停駛、關閉，市民無特殊原因不得離開武漢。交通部次長王國材指出，原先武漢有2000名台商等著要搭機回台灣，才沒有暫停武漢航班，然而現在機場關了，使台灣-武漢往返的12航班全部停飛。

(中時電子報)