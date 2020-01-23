武漢封城！2000台商回不來 交通部：航班全部停飛 09:552020/01/23 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 各機場及港埠單位配合疾管署，全面提升檢疫警戒。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情狂燒，大陸武漢市已公告，今上午10點開始，公車、地鐵、客運、機場、火車站等所有交通全面停駛、關閉，市民無特殊原因不得離開武漢。交通部次長王國材指出，原先武漢有2000名台商等著要搭機回台灣，才沒有暫停武漢航班，然而現在機場關了，使台灣-武漢往返的12航班全部停飛。 封城防疫 武漢公共交通10點全關 千萬人受影響 (中時電子報) #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 新型肺炎增17例 武漢防擴散 04:102020/01/20 焦點新聞 新型冠狀病毒延燒 武漢再添17宗病例 04:102020/01/20 全球財經 單日暴增17例 累計達62例！大陸新型冠狀病毒 恐隨春運擴散 04:102020/01/20 生活新聞 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 國內新增武漢肺炎疑似病例 1歲男童發燒隔離 16:302020/01/20 生活 疫情延燒 218例確診 台港陸拉警報 04:092020/01/21 焦點新聞 正值流感高峰 醫療體系拉警報 04:102020/01/21 兩岸要聞 武漢肺炎再增1死 15名醫護確診感染 05:592020/01/21 生活 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 武漢肺炎／武漢人委屈求封城：沒得病 先被罵死 18:002020/01/21 兩岸 生活熱門新聞 封城防疫 武漢公共交通10點全關 千萬人受影響 - 生活 在PTT上護航卡神 護航者遭肉搜...IP竟來自教育部 - 生活 熱菜不能放冰箱？ 營養師這樣說 - 生活 金鼠年運勢「2生肖」特旺！命理師：心智成熟錢進得來 - 生活 公車司機早出晚歸跑5年 年終獎金卻逼哭女兒 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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