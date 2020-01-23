台中一名嫩妹小美（化名），參加林姓友人生日派對時，因為心情不好喝醉，被林男安排睡在書房，不料另一名張姓男子見有機可趁，溜進房內對小美脫褲欲性侵，林男聽到充氣床響聲，衝進房內制止，小美才得以逃過一劫。張男挨告後，被台中地院依乘機猥褻罪判刑8月。

檢警調查，小美2018年10月18日晚上，與張男一同前往林姓友人的住家參加派對，小美因毒品案件即將開庭，心情煩悶，當晚飲酒過量醉倒，林男只好安排他在書房睡覺，張男則在客廳沙發上休息。但張男隔天凌晨3時許卻溜進書房，脫下2人衣褲後，用生殖器在小美的下體磨蹭。

沒想到充氣床摩擦時發出聲響，林男察覺異狀，進到書房制止張男，再幫小美穿回褲子，俟小美隔天上午午醒來，告知遭張男猥褻。

張男應訊坦承犯行，但小美拒絕和解，考量張男已悔悟，遂依乘機猥褻罪判他8月徒刑。

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(中時電子報)