余天兒子余祥銓日前在《超級辯辯辯》中，和名嘴許聖梅進行正反方辯論，余祥銓砲火猛烈，大罵許聖梅靠他們家的八卦賺通告費，讓許聖梅強忍到最後也終於在節目淚崩，對此，許聖梅也在臉書吐心聲「我以為大家看到新聞會狂駡我...」。

余祥銓因不滿長年深受媒體關注和狗仔騷擾，直接在節目上爆發不滿情緒，還說他曾連續9天上娛樂頭條，媒體點閱率破千萬，靠他賺很飽，但他卻一毛錢沒拿，嘆檢視名人隱私，根本讓狗仔有正當侵犯隱私的藉口。

余祥銓更和許聖梅對罵，因為對方提他參加歌唱比賽被批評崩潰往事，讓他忍不住開罵：「你跟我們家根本不熟，憑什麼拿我家的事情上節目到處亂講，賺通告費？」許聖梅反擊他有求於人就叫「聖梅姐」，不需要就說胡說八道，現場一度尷尬，而許聖梅忍到最後也忍不住在鏡頭前落淚。

許聖梅事後透露會落淚，是因為被余祥銓講成是靠他們家的八卦賺通告費，而她也在臉書吐心聲「我以為大家看到新聞會狂駡我，沒想到留言一面倒...駡的不是我」，她也開玩笑說第一次感受到社會的温暖，要大家笑笑就好別認真，最後無奈嘆「其實媒體瘋狂修理我的程度遠遠超過余祥銓」。

(中時電子報)