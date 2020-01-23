民進黨執政以來，兩岸關係陷入緊張，不僅國內經濟起色無感，觀光業者更叫苦連天。網友質疑，陸客作為台灣觀光業重要經濟支柱，陸客不還台灣觀光業究竟還有救嗎？其他人則不禁大嘆：「可憐哪」、「可悲觀光業」。

網友在PTT論壇發文《台灣觀光業還有救嗎？》寫道：「觀光旅遊業是台灣政府強力扶植發展的新興產業。從馬英九時代的陸客，到蔡英文時代的東南亞旅客，尤其是陸客，一向都是台灣觀光產業的重要經濟支柱。只是2020庚子鼠年一開春，武漢10團178人陸客來台旅遊，就被台灣政府給取消了……」

發文網友更直言：「陸客來台人數已經夠少了，這樣觀光產業不就又會唉唉叫。觀光產業和房地產這兩項，不就是台灣的重要經濟命脈……這樣台灣的經濟還有救嗎？」

文章一出，討論熱烈。其他網友紛紛回應：「可憐哪」、「西門町一堆韓妹」、「可悲觀光業」、「無語，觀光業對台灣一點都不重要，損失的用補貼來賠償，都比較划算」、「台灣觀光業就算成長三倍也是比例很低」、「真的影響很大」。

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)