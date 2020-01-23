馬英九發春聯給民眾畫面(記者季節攝)

今天是除夕前一天，前總統馬英九照慣例到住家附近的興隆市場發春聯，但比較特別的是，因應武漢肺炎疫情嚴重，人心惶惶，今年他全程戴著口罩。

對此馬英九解釋，雖然疫情還沒有那麼嚴重，但預防最重要，尤其在菜市場又比較容易傳染。另外被媒體詢及國民黨將舉行黨主席補選，中生代立委江啟臣也可能參選，馬英九正面看待，表示有更多人參選，可以讓大家有更多選擇。而對於黨內有人主張應檢討九二共識，馬英九認為關鍵在於有沒有辦法提出一個更好的政策。

另外今年是馬英九首次以外公的身分過農曆新年，媒體詢問馬英九準備包多少錢的紅包給外孫，對此馬英九笑了一下，表示這是國家機密，跟論文一樣，暗酸了蔡英文總統執政之下，面對外界質疑她過往在政大教書時的升等論文，教育部卻將蔡英文的升等公文與論文保密，且保密期限長達30年。

馬英九發放春聯過程中展現高人氣，不少攤商民眾與他合影，還有攤商在他前來自己的攤販前，就在議論等一下要站在哪個位置方便與他合影。此外同樣為了因應今年的特殊情勢，馬英九隨行人員也準備了大量口罩，發給有意索取的民眾。

(中時 )