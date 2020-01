寶可夢的訓練家們快看!向來鼓勵玩家可以走出去,多與人互動交流,順便走路運動的手遊《Pokémon GO》,官方宣布了今年首波實體Safari Zone活動還有線下活動。驚喜的是,農曆年後即將登場的台灣燈會也入選其中,原本就計畫到台中參加台灣燈會的朋友,別忘了順便抓寶唷!

《Pokémon GO》官方指出,他們期待每一年實體活動的規模都能勝過以往,2020 年預期將會在更多地點舉辦活動,敬請玩家可以期待。目前,已經確認的首波活動有四場:(1)寶可夢點亮2020台灣燈會;(2)Pokémon GO Safari Zone in St. Louis @美國聖路易;(3)Pokémon GO Safari Zone in Liverpool @英國利物浦;(4) Pokémon GO Safari Zone in Philadelphia @美國費城。換句話說,四場活動分別在台灣、英國以及美國舉行!

寶可夢點亮2020台灣燈會

不同於 Safari Zone 活動需要購票入場,官方指出「寶可夢點亮2020台灣燈會」不需門票,而且規模遍及全台中市的活動會在 2020 年台灣燈會登場,活動期間為2020年2月6日(星期四)~2020年2月9日(星期天),共有四天。

綿毛寶可夢咩利羊、閃電寶可夢落雷獸和點亮夜空的蟲屬性寶可夢電螢蟲、甜甜螢將在城市中隨處出現。甜甜螢原本是只會在北美洲、南美洲和非洲出現的寶可夢,所以可千萬別錯過這個捕捉牠們的機會喔!此外,未知圖騰(L)和風鈴寶可夢風鈴鈴也將現身一同慶祝這場燈會。

另外三場在美國以及英國地區舉辦的 Safari Zone 活動,都需要購票入場。第一場Safari Zone在美國密蘇里州的聖路易陶我歌富公園(Tower Grove Park),在當地時間2020年3月27日(星期五)~2020年3月29日(星期天)舉行。活動票券將於聖路易當地時間2020年1月24日(星期五)開放購買,購票詳細資訊將在官方Twitter帳號@PokemonGOApp 上公布,活動票券需要透過Pokémon GO應用程式購賣,數量有限,先到先贏。一般入場券為12美元,提前入場券則為18美元。和一般入場券相比,購買提前入場券的訓練家將可提早2小時入場。

而今年英國的首場Safari Zone活動將在當地時間2020年4月17日(星期五)~2020年4月19日(星期天)於塞夫頓公園(Sefton Park)登場,利物浦當地時間2020年1月31日(星期五)開放購票。美國費城的 Safari Zone 則預定在當地時間2020年5月8日(星期五)~2020年5月10日(星期天)於美國賓州的費城舉行,開放購票的時間尚未公布。訓練家們如果正巧有機會在 Safari Zone 舉行的時間造訪活動當地,或者你打算攜家帶眷出國去參加 Safari Zone 的話,一定得追蹤 Twitter @PokemonGOApp 帳號,在第一時間得知購票方法與資訊!

在「寶可夢點亮2020台灣燈會」活動到來之前,在農曆金鼠年到來之際,《Pokémon GO》也將舉辦農曆年專屬限期活動,活動時間是台灣時間2020年1月25日(星期六)清晨~2020年2月3日(星期一),也就是農曆初一起跑。特定紅色寶可夢出現的機率將會提高,如果你夠幸運的話,還有機會在野外遇見暴鯉龍喔,且極為稀有的紅色暴鯉龍也有機會在野外現身!訓練家們不要錯過,農曆年千萬不要只是宅在家,出去走走曬曬太陽,順便認識幾位寶可夢的訓練師,把珍貴的寶可夢捕捉起來吧!

(中時電子報)