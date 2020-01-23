寶可夢的訓練家們快看！向來鼓勵玩家可以走出去，多與人互動交流，順便走路運動的手遊《Pokémon GO》，官方宣布了今年首波實體Safari Zone活動還有線下活動。驚喜的是，農曆年後即將登場的台灣燈會也入選其中，原本就計畫到台中參加台灣燈會的朋友，別忘了順便抓寶唷！

《Pokémon GO》官方指出，他們期待每一年實體活動的規模都能勝過以往，2020 年預期將會在更多地點舉辦活動，敬請玩家可以期待。目前，已經確認的首波活動有四場：(1)寶可夢點亮2020台灣燈會；(2)Pokémon GO Safari Zone in St. Louis @美國聖路易；(3)Pokémon GO Safari Zone in Liverpool @英國利物浦；(4) Pokémon GO Safari Zone in Philadelphia @美國費城。換句話說，四場活動分別在台灣、英國以及美國舉行！

寶可夢點亮2020台灣燈會

不同於 Safari Zone 活動需要購票入場，官方指出「寶可夢點亮2020台灣燈會」不需門票，而且規模遍及全台中市的活動會在 2020 年台灣燈會登場，活動期間為2020年2月6日（星期四）～2020年2月9日（星期天），共有四天。

綿毛寶可夢咩利羊、閃電寶可夢落雷獸和點亮夜空的蟲屬性寶可夢電螢蟲、甜甜螢將在城市中隨處出現。甜甜螢原本是只會在北美洲、南美洲和非洲出現的寶可夢，所以可千萬別錯過這個捕捉牠們的機會喔！此外，未知圖騰（L）和風鈴寶可夢風鈴鈴也將現身一同慶祝這場燈會。

另外三場在美國以及英國地區舉辦的 Safari Zone 活動，都需要購票入場。第一場Safari Zone在美國密蘇里州的聖路易陶我歌富公園（Tower Grove Park），在當地時間2020年3月27日（星期五）～2020年3月29日（星期天）舉行。活動票券將於聖路易當地時間2020年1月24日（星期五）開放購買，購票詳細資訊將在官方Twitter帳號@PokemonGOApp 上公布，活動票券需要透過Pokémon GO應用程式購賣，數量有限，先到先贏。一般入場券為12美元，提前入場券則為18美元。和一般入場券相比，購買提前入場券的訓練家將可提早2小時入場。

而今年英國的首場Safari Zone活動將在當地時間2020年4月17日（星期五）～2020年4月19日（星期天）於塞夫頓公園（Sefton Park）登場，利物浦當地時間2020年1月31日（星期五）開放購票。美國費城的 Safari Zone 則預定在當地時間2020年5月8日（星期五）～2020年5月10日（星期天）於美國賓州的費城舉行，開放購票的時間尚未公布。訓練家們如果正巧有機會在 Safari Zone 舉行的時間造訪活動當地，或者你打算攜家帶眷出國去參加 Safari Zone 的話，一定得追蹤 Twitter @PokemonGOApp 帳號，在第一時間得知購票方法與資訊！

在「寶可夢點亮2020台灣燈會」活動到來之前，在農曆金鼠年到來之際，《Pokémon GO》也將舉辦農曆年專屬限期活動，活動時間是台灣時間2020年1月25日（星期六）清晨～2020年2月3日（星期一），也就是農曆初一起跑。特定紅色寶可夢出現的機率將會提高，如果你夠幸運的話，還有機會在野外遇見暴鯉龍喔，且極為稀有的紅色暴鯉龍也有機會在野外現身！訓練家們不要錯過，農曆年千萬不要只是宅在家，出去走走曬曬太陽，順便認識幾位寶可夢的訓練師，把珍貴的寶可夢捕捉起來吧！

(中時電子報)