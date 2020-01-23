「2020臉部平權運動臺北國道馬拉松」報名即將進入倒數，為號召各界跑者及陽光朋友一同參與。（陽光基金會提供／林良齊台北傳真）

目前就讀高雄醫學大學社工碩士班的吳承怡，9歲時全家遭逢重大意外，造成她全身71％燒傷，十指萎縮剩約2公分。去年特地從高雄北上參加陽光基金會臉部平權馬拉松，今年賽事也不缺席，鼓勵想初體驗國道美的民眾，「和我一起上國道為臉部平權而跑。」

「2020臉部平權運動臺北國道馬拉松」報名即將進入倒數，為號召各界跑者及陽光朋友一同參與，今年首開3k賽事，廣邀民眾跑上國道支持臉部平權。

連續舉辦26年的台北國道馬拉松，是全台唯一封國道的馬拉松，分為全馬、半馬及10K賽事，今年賽事也將有超過百位包括燒傷、顏損者及其家屬的陽光選手參賽。

如全身90％燒傷，失去四肢的八仙傷友黃博煒，傷後五年不斷挑戰自我，不僅登上合歡山、完成學業、出書，去年更挑戰一人獨立生活，展現運動家永不放棄的精神，一一打破社會大眾對失去四肢者的想像，也激勵許多人勇於嘗試突破困境，此次將擔任啦啦隊為跑者加油。

(中時 )