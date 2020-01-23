大陸武漢新型冠狀病毒疫情擴散嚴重，截至今早為止，大陸已有571起病例確診感染新型肺炎，其中更導致17名患者死亡，讓大家人心惶惶。然而，根據中國官方通報的死者當中，其中第二例死者為熊姓男子，其鄰居表示，熊男因工作需要，常常會往華南海鮮市場跑，推測這是熊男會染病的原因之一。

熊男生前是一名華南海鮮市場的海鮮店老闆，根據《新京報》報導，海鮮市場附近一家電瓶車維修店主劉常（化名）表示，死者熊男的店鋪在市場的東區，但他因為工作關係時常會往西區跑；劉常認為，這是他被感染的重要原因，因為在他觀察中，市場西區是這次肺炎的重災區，有8成得病的人都住在這裡。

熊男生前的生活非常規律，淩晨三四點在海鮮市場配貨，忙到八九點就閒下來，穿過海鮮市場東區來到北側的出口，在一家食雜店門口下象棋，而且在劉常的記憶中，熊男雖然個子不高，但身材精實、聲音也很宏亮，因此聽到熊男突然離世的消息，他其實相當震驚。

根據中國官方通報，死者熊男69歲，於去年12月31日發病，5天後病情加重轉往武漢市金銀潭醫院治療，入院時已患嚴重心肌炎、多處臟器功能受損，經過胸部斷層掃描，發現他肺纖維病灶及胸水、胸膜增厚，可能有肺結核、胸膜結核疾病，最後在今年1月15日凌晨搶救失敗，宣告離世。

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(中時電子報)