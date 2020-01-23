在對岸的壓力下，台灣被排除於世界衛生組織（WHO）外，而這使全球防疫出現了漏洞，也使每個人都必須承擔更多風險。

《華爾街日報》（Wall Street Journal ）與《外交政策》（Foreign Policy）雜誌網22日指出，世衛組織周三召開專家緊急會議，以評估武漢新型冠狀病毒疫情爆發，是否構成國際危機。然而，也出現疫情的台灣卻沒有代表出席。

(中時電子報)