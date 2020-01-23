世衛撇台灣 武漢肺炎防疫現漏洞 10:242020/01/23 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台灣已出現首例武漢肺炎確診病例，海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊22日通令加強海上巡緝，港口安檢及岸際巡邏等，強化邊境管制，避免疫情入侵。（中央社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在對岸的壓力下，台灣被排除於世界衛生組織（WHO）外，而這使全球防疫出現了漏洞，也使每個人都必須承擔更多風險。 《華爾街日報》（Wall Street Journal ）與《外交政策》（Foreign Policy）雜誌網22日指出，世衛組織周三召開專家緊急會議，以評估武漢新型冠狀病毒疫情爆發，是否構成國際危機。然而，也出現疫情的台灣卻沒有代表出席。 (中時電子報) #肺炎 #武漢肺炎 #武漢 #台灣 #WHO #世界衛生組織 #兩岸 #疫情 #防疫 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 防武漢肺炎疫情 柯文哲秒變回醫生說... 20:202020/01/21 生活 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 大陸開放武漢肺炎資訊 亞股反彈 15:382020/01/22 財經 香港淪陷！首例武漢肺炎確診隔離 17:482020/01/22 國際 武漢肺炎擴散 陸觀光業恐不妙 17:542020/01/22 國際 圖解武漢肺炎 自保必知6大重點 20:282020/01/22 生活 LINE群組瘋傳「長庚遭管制」 疫情指揮中心：恐違法 22:042020/01/22 生活 陸武漢肺炎571人病17死 95人危急 08:042020/01/23 國際 國際熱門新聞 美國不歡迎你 川普再增加禁入美國黑名單 - 國際 美國流感大爆發！1300萬人感染 6600人死亡 - 國際 保命先？武漢封城令生效前夕 民眾搶出城 - 時事 再交鋒！川普要種兆顆樹救地球 環保少女一句話反嗆 - 國際 海平面上升！印尼2島嶼遭淹沒 另4座島上居民安全堪憂 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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