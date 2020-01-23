為了防止武漢新型肺炎進一步擴散，武漢市宣布，從23日10時起武漢機場、火車站離漢通道暫時關閉，此外全市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營。而就在封城令生效前夕，武漢機場與車站擠滿了急著出城的旅客與居民，有在當地工作的民眾直言「不想被鎖在武漢長達1至2個月」。

武漢市宣布從23日10時起武漢機場、火車站離漢通道暫時關閉，此外全市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營。

據《南華早報》23日報導，為了有效切斷病毒傳播途徑，遏制疫情蔓延，武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部23日凌晨公告，武漢機場火車站及市內公交暫時關閉停運措施，恢復時間另行通知，指揮部並呼籲市民無特殊原因不要離開武漢。

不過，在政府宣布此一公告後，武漢漢口鐵路站早已擠滿搶在封城令生效前出城的旅客與民眾。一名在武漢工作的崔姓民眾表示，鐵路車票在昨天23點半就無法從APP上訂購，故他趕緊到鐵路站設法搶買票回河南老家，「才不想被鎖死在這1到2個月」。他並表示，武漢鐵路站和往年春運期間一樣都擠滿了人潮，但最大的不同的是，人人全都戴上了口罩，神情憂慮。

另外一名同樣在武漢工作的李姓民眾表示，自從得知封城令之後，他立即改變預定好的航班，並說武漢機場早已人滿為患，「人潮擠到根本看不到機場報到處，我目前仍在等檢查行李，甚至不知道航班能否準時起飛」。

在陸社群媒體上，有民眾肯定政府鐵腕決定封城，但也有民眾質疑為何官方不早點實施，也有聲音質疑這種「一刀切」的政策並未考量到個別情況，「例如對於沒有自家車的病患而言，大眾交通工具停駛的話，要如何到醫院看病？對想要離境的過境旅客而言，要如何離開」？

雖然武漢出現離城人潮，但陸官媒《環球時報》社評「必須向顧全大局的所有武漢市民致敬」中，仍表示：難為武漢的廣大市民了，並指出「他們將為阻止疫情的失控擴散、為降低大陸其他地區出現『第二個武漢』的風險而做出巨大的付出」。

(中時電子報)