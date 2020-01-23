環保署統計，108年度年共獲得6名民眾熱心主動提供污染源地址、污染排放情形及污染時間等詳細資料給環保單位，經環保單位稽查查證後，確認污染事實並依法予以處分，並發給檢人獎金187萬元，其中有1案檢舉人獨得超過110萬獎金，創下歷年新高。

環保署統計指出，從100年以來，環保署督察總隊發出的檢舉獎金總數已高達1千萬元，其中以去年發出的186萬元餘元最高，而單一案件中也以去年這名檢舉人獨得的110萬元最高。

環保署表示，獲得110萬元的檢舉人，平常就很重視環保，經常巡邏全台各地農田、溝渠、道路兩側、社區是否有污染，而位於中部地區的一家非法電鍍工廠，常年利用下雨或是放假期間，將含有多種劇毒的工業廢水，利用非法暗管偷排，結果被檢舉人發現而向環保單位蒐證舉報。

環保署說，由於這名檢舉達人檢舉資料「鉅細靡遺」，使檢警環單位能迅速運用IoT智慧監測完成蒐證及查證作業，揪出破壞環境的違法廠商，依法予以處分，並將相關嫌犯移送地檢署偵辦。

環保署環境察總隊統計，近一年檢警環結盟，共查獲579件，移送1745人次，扣押250具機具，裁處5091萬元，追繳3651萬元，行政裁罰2000萬元，空污費追繳也高達1億2586餘萬元。

(中時 )