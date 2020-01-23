大陸武漢肺炎疫情不斷，央視指出目前確診病例已達571例，其中重症95例，而死亡17例都來自湖北省。民眾展開防疫大作戰，紛紛搶購口罩，根據統計，淘寶天貓已賣出8千萬個口罩，92家大陸口罩廠商目前現貨庫存剩不到5千萬個，不少製造商和銷售店家都決定春節期間加班，以滿足市場需求。

21世紀經濟報導，光是20日和21日，淘寶天貓就賣出8千萬個口罩，多地出現貨源緊缺，淘寶天貓商家忙著備貨，有人放棄婚假、有工廠日夜趕工出貨，也有零售店面決定春節不休息。

1688和阿里國際站建立專項工作組，截至22日晚上6點，已協調到92家國內口罩廠商，可統計的口罩現貨庫存共4612萬個，上述廠商預計春節前可生產157萬個，節後日產能可達1628萬個。據了解，這些口罩流向將以重災區和對抗疫情的第一線優先，其次為機場、高鐵站等人潮擁擠的地方。

報導指出，美士恩大藥房天貓旗艦店共有33名員工，以往春節留下10個人值班就夠，今年因口罩需求激增，員工收到加班通知後，都選擇回到崗位上，一名剛結婚的年輕員工也放棄婚假繼續奮鬥。

供貨給淘寶天貓的恆明醫藥很多一線員工來自農村，原本已經提前放假回家，但前天工廠決定緊急復工，表示將給3~5倍的工資，交通和食宿等費用公司也都是全額報銷，盡可能讓工人返回工作崗位上。深圳海王星辰醫藥公司也決定，過年期間安排輪休制度、門店不歇業，全面協調貨源，很多員工已經退了回家車票。

(中時電子報)