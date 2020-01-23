民眾疑似在油炸菜包時，不慎起火，所幸第一時間都由消防隊緊急搶救，才沒釀成大禍。（翻攝／吳建輝彰化傳真）

年節將近，呼籲所有民眾在使用火、電千萬要小心，如要外出旅遊也切記要檢查家中，所有瓦斯設備及電源插頭。（翻攝／吳建輝彰化傳真）

消防隊共出動8個分隊，17輛各式消防車，還有1輛救護車及義警消共48人。（翻攝／吳建輝彰化傳真）

今晚就是小年夜，家家戶戶開始紛紛準備過年要吃的年菜，二林鎮昨天傍晚有民眾在家中製作年糕，有事突外出卻忘記關閉煮水的爐火，整個爐灶被燻黑，福興鄉也有民眾疑似在油炸菜包時，不慎起火，所幸第一時間都由消防隊緊急搶救，才沒釀成大禍。

昨晚接近11點福興鄉番花路一段一處民宅竄出大火，消防局接獲通報後共出動8個分隊，17輛各式消防車，還有1輛救護車及義警消共48人，第三大隊長施順仁表示，接獲通報抵達現場，發現起火燃燒的地點是在住宅後方所搭建的鐵皮建築，不斷有濃煙及火舌竄出，隨即布置水線搶救，火勢在40分鐘左右受到控制。

年節將近，呼籲所有民眾在使用火、電千萬要小心，如要外出旅遊也切記要檢查家中，所有瓦斯設備及電源插頭等，另外春節期間如要燃放鞭炮煙火增添過年氣氛，也要注意安全，錯誤的施放方式可能會有安全疑慮，未滿12歲的兒童施放鞭炮時，也要有大人陪同。

(中時 )