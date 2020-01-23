韓國女子團體TWICE在1月中開始放長假，台灣成員周子瑜回家和親友團聚，並在日前和家人去荷蘭和比利時旅遊，而子瑜也不忘欣賞台灣美景，她昨（22日）就被曝光到嘉義賞櫻花的美照，女神配美景畫面超仙。

嘉義觀光景點「寒溪呢森林人文叡地」的粉絲專業昨曬出野生子瑜照，當地的櫻花正陸續盛開，子瑜也沒有錯過，到此欣賞美景，只見周子瑜打扮休閒輕鬆，穿著白色高領毛衣搭配牛仔褲，樸實而不刻意修飾的她，顏值依舊絕美，也讓外界見識到子瑜親民的一面。

寒溪呢臉書全文。（圖／取材自寒溪呢臉書）

(中時電子報)