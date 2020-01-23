高雄市警方有鑑於春節期間，酒駕事故頻繁，鹽埕警分局特別結合駁二藝術特區大型文創公仔，製作正妹警察人型立牌，分別於五福四路與公園二路口、五福四路與七賢三路口擺放、目的在於提醒民眾注意路口減速慢行，避免交通事故發生，共同維護道路暢通。

另外鹽埕警分局也提醒民眾，連續假期出遊至鹽埕區新樂街參與鹽埕埔春節趕集活動或參觀駁二藝術特區大型文創公仔，因大量人潮湧入，勢必造成週邊道路交通大壅塞，呼籲民眾儘可能使用捷運等大眾運輸，避免交通壅塞而破壞遊興。

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(中時電子報)