兩名聯合國特別報告員今天指出，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼可能涉及監控亞馬遜創辦人，同時也是「華盛頓郵報」老闆貝佐斯，企圖影響華郵對沙烏地的報導。

聯合國法外處決、即審即決或任意處決問題特別報告員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）、聯合國言論自由特別報告員凱伊（David Kaye）今天要求美國和其他有關當局立即就此展開調查。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，卡拉馬爾德和凱伊指出，經查驗亞馬遜公司創辦人兼執行長貝佐斯（Jeff Bezos）手機，結果顯示，他收到從穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）WhatsApp帳號傳出的檔案後，手機發生「異常而且極大的變化」。

卡拉馬爾德和凱伊在聲明中指出，經「徹底、法醫學鑒定等級的查驗」後，貝佐斯手機性能的變化最有可能是以色列駭客工具開發公司NSO集團（NSO Group）賣到沙烏地的間諜軟體Pegasus的傑作。

更值得注意的是，兩人表示，貝佐斯被駭及遭到監控一事坐實了應該進一步針對沙烏地王儲涉及謀殺沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）展開調查。哈紹吉生前是「華盛頓郵報」（The Washington Post）專欄作家，而貝佐斯則是華郵的老闆。

兩人在聲明中說：「我們接獲情資顯示，王儲可能涉及監控貝佐斯先生，若非企圖讓華盛頓郵報默不作聲，可能是企圖影響華郵對沙烏地阿拉伯的報導。」

在八卦報「國家詢問報」（National Enquirer）報導貝佐斯和前電視主播桑琪士（Lauren Sanchez）間的婚外情後，貝佐斯的資安顧問去年便已指控沙烏地政府駭入貝佐斯手機。

兩位聯合國特別報告員的聲明附上網路安全專家的調查結果，提供此一疑似侵駭事件截至目前最完整訊息，內容包括王儲對貝佐斯私人通信知情的細節。

根據兩位特別報告員的說法，在哈紹吉遇害數週後、國家詢問報上述報導前，穆罕默德．沙爾曼於2018年11月傳給貝佐斯一張很像是桑琪士的照片並且附上「嘲諷說明」寫道：「跟女人爭論就像是閱讀軟體使用許可協議，到頭來你只能什麼都不在意地點擊我同意。」

英國「衛報」（The Guardian）21日引述數位鑑識專家報導，王儲的WhatsApp帳號於2018年5月遭用於侵入貝佐斯的手機。沙烏地方面稱相關說法「荒誕不經」，並呼籲展開調查。

據卡拉馬爾德和凱伊指出，貝佐斯與穆罕默德．沙爾曼於2018年4月一場晚宴中交換手機號碼，王儲當時正走訪美國，大力推銷野心勃勃的「願景2030」（Vision 2030）計畫。

貝佐斯同年5月1日接獲穆罕默德．沙爾曼傳出的一個加密影片檔，數位鑑識專家認為這個內含惡意程式碼的檔案使貝佐斯的手機遭到侵駭。

根據兩位聯合國特別報告員的聲明，在那之後數週，沙烏地異議人士阿希里（Yahya Assiri）、阿卜杜拉齊茲（Omar Abdulaziz）和杜瑟利（Ghanem al-Dosari）的手機也都遭到感染。

(中央社)