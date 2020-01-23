總統蔡英文多次強調，現在是20年來經濟最好的時刻。年關將近，今年年終獎金卻創下7年來新低，平均僅1.19個月，引各界哀號。有人認為，目前經濟成長僅少數專業工作者與特定領域受惠，值得執政黨謙卑應對；更有網友痛批，前總統陳水扁雖貪，卻也沒讓百姓生活那麼慘。

根據1111人力銀行調查，以金融業為主的「工商業服務」平均年終1.29個月居冠，其次是「資訊科技」平均1.24個月。至於「百貨販售」則受電商衝擊等影響，從業人員年終平均0.8個月居各產業之末；倒數第二則是以私校教職人員及社福團體等為主的「教育／政府／團體」，平均年終0.91個月。

網友在PTT論壇發文討論今年年終獎金狀況，感嘆道：「選舉就是票多的贏。目前情況就是經濟成長率上升，但只有少數專業工作者、或特定領域內的工作者受惠，服務業的廣大從業者，很難一起享受成果而多賺，值得政府謙卑應對。」

文章一出，討論熱烈。網友紛紛回應：「因為你的行業不賺錢啊」、「我也在猜應該是目前部份領域的還有賺」、「不爽不要投，你投了就是爽，有800萬人在爽你活該」、「誰叫你是差的500萬人」、「因為你沒有台灣價值」、「薪資南向化，香港、南韓、日本車尾燈已消失」、「有這麼智障的人肚子扁扁也要投阿扁」、「問題是不投扁，肚子也沒更飽啊！扁雖貪，但至少還把雪隧高鐵南科弄到完工，對後代經濟算有幫助吧！」

(中時電子報)