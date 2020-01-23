農曆春節期間為體恤計程車駕駛仍提供載客服務，台中市自1月20日0時至1月29日24時啟動「春節費率」，民眾若於期間搭乘計程車，每趟次一律加收50元。市府交通局呼籲計程車駕駛不得隨意喊價，乘客也不要自行向駕駛議價，務必依照計費表「按表收費」，以維護雙方權益。

交通局長葉昭甫說，台中市所有計程車已全面啟用新表，乘客需依計費表跳表金額支付車資，計程車也需使用新式計費表內建功能選取春節加成；如果駕駛有未選取春節加成鍵，僅能依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

乘客只要支付計費表上所顯示的車資，避免計費表顯示車資後又額外加收費用而產生爭議。交通局已印製中、英、日三種語言收費說明貼紙，並發放至台中市計程車公（工）會、合作社，供計程車駕駛索取並張貼於車內明顯處。

葉昭甫強調，市府將於違規熱點不定期進行稽查及宣導，如有計程車未按表收費，也歡迎民眾透過1999市民專線或市政信箱提供車號、駕駛姓名與乘車時間及地點或檢附照片等相關證據進行檢舉；交通局將通知駕駛到案說明，如查獲屬實，將依法處新台幣9千元以上、9萬元以下罰鍰。

(中時 )