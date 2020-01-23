傳統習俗新娘結婚要過火爐，不過一名新郎深怕婚紗會碰到火爐，竟把新娘的婚紗裙襬，拉到大腿根部，讓美嬌娘的「雪白長腿」，一覽無遺，照片一出，引起萬名網友討論與共鳴。

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，與老公在一起後，穿著打扮都被限制的很保守，連穿裙子都要穿過膝或長洋裝，結果卻在她要過門的重要時刻，老公主動把她的裙子拉高高。

照片中可以看見，新娘子可跨出右腳要過火爐、踩瓦片時，新郎貼心地扶著老婆，並拉起婚紗裙襬，但卻沒注意到，把裙襬拉到「新娘的大腿根部」，差點整隻美腿全走光。

網友看到照片紛紛表示「夭壽，但是腿真的美」、「你可以的，腿很美喔！」、「剛好拍的很美哈哈」、「第一次比較緊張，而且他可能怕你悶壞了」、「老公在炫耀自己的老婆身材好，腳也美」、「再高就看到褲褲了！老公是不是太開心，所以突然忘記保守了！」。

另有網友說「我結婚那天也是被拉的很高 」、「我就想到我結婚那天跨火爐......拉裙擺拉到內褲都跑出來，一堆親戚嚇到飛奔趕快來幫我把裙子拉下來」、「老公好像都不會拉裙襬，我結婚的時候也是一直被我唸放下來一點」。

(中時電子報)