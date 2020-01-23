新北市一名患有輕度智能障礙的13歲少女小美（化名），因在網路上認識蔡男以及鄒男、林男、許男等3名少年，儘管4人得知小美仍未成年，但卻還是強制與她發生性關係。東窗事發後，3名少年被送往少年法院，蔡男則是遭到起訴，並且在法庭堅稱自己沒性侵小美，但卻遭小美一句「很快就結束」打臉，最後依妨害性自主罪判處3年6個月有期徒刑。

判決書指出，蔡男於2017年2月7日在鄒男板橋住處性侵小美得逞，完事後再讓未成年的鄒男進房間與小美發生性行為，期間更拿手機錄影拍下過程，然而，小美父親得知此事後，隨即通報新北市政府警察局婦幼警察隊，移送臺灣新北地方檢察署檢察官偵查起訴。

蔡男到案時辯稱，當時與小美是在玩追逐遊戲，躲進房間後把門反鎖，3到5分鐘左右就出來了，並沒有跟小美發生性關係；不過小美則稱，記得自己曾跟蔡男單獨共處一室，還發生過性行為，「蔡男進來房間後，我正好在穿衣服，後來她叫我不要那麼快穿，只記得他直接用生殖器插入我的陰道，而且很快就結束了。」

法官審理時認為，小美因患有輕度智能障礙，思想僅9歲至11歲左右，理應無能力編造非事實的說法來汙衊被告，加上小美對於當天如何相約至鄒男位於板橋之住所以及開房間遭蔡男性侵的細節如此清楚，若不是親身經歷應不能做出如此詳細的敘述，最終以妨害性自主罪判處蔡男3年6個月有期徒刑。

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(中時電子報)