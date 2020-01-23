武漢肺炎疫情擴散 亞股崩潰 港股重挫300點 11:012020/01/23 中時電子報 徐慈薇 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 亞股淪陷！港股今（23日）一度大跌300點。(新華社資料照片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情擴大，拖累亞洲股市今天（23日）走勢，其中以港股跌勢最重，早盤大跌300點，摜破28000點大關。 武漢肺炎疫情升級，為堅決遏制疫情蔓延，武漢早上10點開始封城，全市主要交通工具會暫停運營，機場離境通道已暫時關閉。 亞股走勢受到疫情拖累，截至10點45分，香港恆生指數大跌335點，跌幅1.19%，報28005點；上證指數跌幅1.39%，報3018點；日股下跌0.6%，報23877點；南韓股市下跌0.8%，暫報2248點。 (中時電子報) #港股 #武漢肺炎 #陸股 #亞股 也許您會感興趣 推薦閱讀 機場、港埠全面提升檢疫警戒 防堵武漢肺炎疫情 19:372020/01/19 生活 《港股》港股回神，恆指開漲0.47％ 10:512020/01/22 財經 市場逐步消化肺炎恐慌情緒 港股午盤先跌後漲 13:152020/01/22 財經 防範武漢肺炎疫情 量販口罩銷量衝高10倍 13:332020/01/22 財經 武漢肺炎中國應變得宜 亞股回彈 14:522020/01/22 國際 大陸開放武漢肺炎資訊 亞股反彈 15:382020/01/22 財經 去年股市總體檢 阿里回歸 港股蟬聯IPO總額王 04:092020/01/23 財經要聞 武漢肺炎疫情擴散 兩岸武漢旅遊團全停 蔡啟動國安機制防疫 01:182020/01/23 政治要聞 歐美股市應聲跌 亞股也躺平 01:182020/01/23 財經焦點 武漢肺炎疫情擴及25省 死亡17例均來自湖北 08:592020/01/23 兩岸 財經熱門新聞 定存、儲蓄險是好投資？ 過來人怒吐怨氣狂勸 - 財經 美晶片老大跪了！求救台積電7奈米 - 財經 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 財經 【金鼠房市旺1】高雄飆速發展 北台灣回溫 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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