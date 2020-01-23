武漢肺炎疫情擴大，拖累亞洲股市今天（23日）走勢，其中以港股跌勢最重，早盤大跌300點，摜破28000點大關。

武漢肺炎疫情升級，為堅決遏制疫情蔓延，武漢早上10點開始封城，全市主要交通工具會暫停運營，機場離境通道已暫時關閉。

亞股走勢受到疫情拖累，截至10點45分，香港恆生指數大跌335點，跌幅1.19%，報28005點；上證指數跌幅1.39%，報3018點；日股下跌0.6%，報23877點；南韓股市下跌0.8%，暫報2248點。

(中時電子報)

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