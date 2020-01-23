先前就有消息傳出，蘋果將於今年下半年推出的四款iPhone 12系列智慧型手機，除將搭載A14 Bionic處理器由台積電5奈米製程，外國科技媒體分析，從先前的7奈米跨到5奈米，蘋果A14處理器的效能將大大提升，這不只是半個世代的進步，效能將直逼Macbook Pro。

據Macworld報導，就台積電來說，7 奈米製程實屬10 奈米製程延伸，5 奈米製程可說是完全的新節點，使得台積電5奈米所打造的A14 處理器將擁有 125 億個電晶體，這比市面上的桌上型與伺服器處理器所擁有電晶體還要多。此外，蘋果可能在晶片總面積縮小至85 平方公釐，這將大大提升效能，特別是在多核處理效能上，iPhone 12的AI學習速度也較後者快2倍以上。

從Geekbench 5平台數據來看，A14晶片跑分落在4500分區間，但由於處理器時脈頻率、架構改變等因素，跑分有望上看5000分，相當於一台6核心桌上型電腦，或是一台高階筆電的處理器，差不多是一台Macbook Pro效能。

蘋果去年11月13日釋出全新 16 吋 MacBook Pro，號稱史上最強蘋果筆電，除了搭載最新，配載最新的6 核心及 8 核心第 9 代 Intel Core i9 處理器，以及採用AMD Radeon Pro 5000M 系列繪圖處理器，能提供用戶更高的多重處理效能。

除了A14 Bionic處理器，iPhone 12也會搭載高通Snapdragon X55數據機，並依照各地區5G網路需求，選擇提供僅支援Sub-6GHz、或同步支援Sub-6GHz及mmWave（毫米波），供應鏈消息指出，X55數據機將委由台積電7奈米製程，等於是iPhone 12晶圓代工幾乎由台積電拿下，蘋果也有望拿下台積電5奈米今年約三分之二的產能。

(中時電子報)