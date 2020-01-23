民進黨立院黨團總召柯建銘昨與台灣民眾黨不分區立委當選人會面，今晚被視為民進黨龍頭人選的準立委游錫堃將拜會民眾黨，被視為綠白互釋善意。對此，台北市長、民眾黨主席柯文哲表示，只是禮尚往來，而是否組成白藍在野大聯盟，柯文哲諷，「藍白拖是打髒螂用的」。

柯文哲指出，老柯耗稱立法院永遠的總召，所以在議事規則與人脈他最清楚，對於完全菜鳥五個新科立委，有些要熟悉環境還是需要老柯幫忙，才去拜訪他，而也知道游錫堃想選立法院長，他說來拜訪，柯認為，民進黨單獨過半，自己投就過了，因此有沒有投都會過半，何必那麼客氣，柯建銘則說禮貌上需要， 所以人家來拜訪你，也不需要說不要給別人拜訪，就是禮尚往來。

柯文哲說，民眾黨進國會就是兩個目， 一個是示範作用，建立新的政治文化，第二個 我們還是學習的態度，在不同議題跟不同人合作，所以我們不會一定要跟國民黨或民進黨合作，只要你講得出道理，大家聽的覺的合理我們都合作。

至於北市議員王鴻薇力促藍白共推立法院長，王鴻薇認為雖然民進黨過半，但藍白合是宣示在野合作制衡執政黨的意義，柯文哲強調，今天選舉結果就是不關鍵少數，所以也不要自我膨脹，人家來拜訪只是表達善意，不要以為自己真得多了不起 ，人家不理你還是投票就過。

而白藍在野大聯盟，網友喊讚高達82％，對此，柯文哲說，民主政治很大的特色是制衡，不過不用刻意為了制衡而制衡，所以以前都會開玩笑，「藍白拖是打髒螂用的」， 媒體追問誰是蟑螂，柯文哲笑稱，藍沒有蟑螂就不需要藍白拖了，有出現再講。

此外，昨連續強調新潮流很可怕，會不會擔心兩年內被對付？柯文哲酸，「會要等那麼久嗎？我以為是兩小時之內」

(中時 )