2020台灣燈會在台中，台中市政府客家事務委員會分別在后里主展區「花花步道」及馬場園區建置「漫遊客家庄燈區」及「客家特色產業展售專區」，整體布燈進度已達90％；客委會主任委員江俊龍邀請鄉親一同來賞燈，看看大甲溪流域五大客家重點發展區的特色人文燈組。

台中客家特色燈區規畫以台中市的「母親之河–大甲溪」為主軸意象，結合大甲溪流域所流經的和平、東勢、新社、石岡、豐原等五個客家重點發展區，以一區一特色概念營造各區節慶文化、產業特色、人文景觀、族群融合或聚落發展源流等元素；運用藍染、竹編、鉤織等技藝結合科技燈光，展現「母親之河」大甲溪流域風華。

客委會分別在花花步道占地約9500平方公尺建置「漫遊客家庄燈區」、后里馬場大門右前方占地約1300平方公尺建置「客家特色產業展售專區」布展客家特色花燈；更結合浪漫台三線沿線桃園、新竹、苗栗、台中等四個縣市推廣客家特色產業。

江俊龍指出，各特色燈組都是藝術家的巧思，且製作工序都非常繁複，客家燈區自去年11月6日開始製燈，期間動用80多名人力共同努力，至今不到3個月的時間，整體布燈進度已達90％。

江俊龍指出，除8米高主燈「手護客家」的特色燈組、代表山城五區的5座5米高特色燈組外，展區也在花圃區設置了文化燈組，可以看到大型魯班鎖（六子聯方）、文昌筆、墨斗、客家農家米籮、灶頭、火囪、斗笠等布展，還有一閃一閃的螢火蟲光環境，營造栩栩如生的自然生態。

「柿柿如意」燈組更增添吉祥喜慶氛圍，客家燈區除了融入客家文化，更著重於新媒材、科技燈光運用，包括體感燈控及浮空投影新技術，相信可以讓賞燈民眾大飽眼福。主展區后里森林及馬場園區將於2月8日登場，歡迎民眾到場感受台中客家嶄新面貌！

(中時 )