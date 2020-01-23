對於 iPhone 用戶群來說，每每推出全新顏色，總是吸引不少 iPhone 用戶優先選購。在 2019 年，蘋果推出了 iPhone 11 以及 iPhone 11 Pro 系列新機，前者推出全新的綠色以及紫色，後者則推出了全新的夜幕綠(midnight green)，全都掀起討論話題，也成為用戶喜愛的選擇。那麼針對 2020 年，蘋果對於 iPhone 的機身顏色會帶來哪些改變呢？曾經準確預測過 iPhone 11 會推出全新綠色款式的爆料達人預告，他認為蘋果將會在 2020 年推出全新的海軍藍(Navy Blue)款式。你喜歡藍色嗎？是不是很令人心動？

XDA 論壇作者兼知名爆料達人 Max Weinbach (@MaxWinebach)日前與訂閱人數高達 788 萬的 YouTube 頻道 EverythingApplePro 合作，推出了海軍藍 iPhone 12(暫定名稱)的概念影片，曝光短短一天點閱亮就衝破 100 萬！有趣的是，Max Weinbach 得到的 iPhone 新色「海軍藍」，正巧與專門開發和研究色彩而聞名全球的權威機構彩通(Pantone)公布的 2020 年度代表色「PANTONE 19-4052 Classic Blue | 經典藍」，恰恰不謀而合。不過現在距離 2020 年秋季新 iPhone 正式發表還有大半年的時間，很難確定會不會成真。

Navy blue iPhone 12 Pro. I want it so badly. https://t.co/xtTlMsYNIY — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 21, 2020

Presenting PANTONE 19-4052 Classic Blue, the Pantone Color of the Year 2020. A timeless and enduring blue hue, timeless in its simplicity. #pantone2020 #coloroftheyear pic.twitter.com/L0qH6CohsC — PANTONE (@pantone) December 5, 2019

海軍藍 iPhone 12 概念影片

Max Weinbach 推測，蘋果在 2020 年推出的海軍藍新色，預計會取代 iPhone 11 Pro 當中原本的夜幕綠款式。過去他曾經在 iPhone 11 推出之前，透過自己專門用於爆料的 Twitter 帳號 Pine (@PineLeaks)準確預測將會推出全新的綠色。這一次會不會也命中，令人好奇。不過以爆料歷史來說，Max Weinbach 事實上對於 Android 系列手機的預測準確度是比較高。

The iPhone XR successor will come without the yellow color we saw last year, but with a new light green color.

The shade of this green is comparable with the blue we currently have. It will be a quite bright color, but not too flashy. — Pine (@PineLeaks) May 10, 2019

再回到關於「顏色」這個話題。蘋果自推出 iPod 產品以來，「玩色」就是蘋果相當擅長的技巧。蘋果在 2018 年秋季發表的 iPhone XR 中，曾經選用珊瑚色作為機身選擇。有趣的是，彩通在 2018 年底公布的 2019 年度代表色就是 PANTONE 16-1546 Living Coral(活珊瑚橘)，等於是蘋果搶先了一布選用了接近彩通年度代表色的選擇。今年，會不會更巧合的所見略同，值得觀察。

2020 年的新 iPhone，除了機身顏色值得期待外。升級 5G、主相機的攝影能力還有 3D 感測能力，以及螢幕尺寸可能有所改變(據傳是1款5.4吋、2款6.1吋、1款6.7吋)，都是更引人關注之處。升級 5G 的 iPhone 會不會支援 mmWave 毫米波技術，價格會否大幅飆升，是否將繼 iPhone 6 以來再度帶動超狂換機潮，都將是今年的觀察重點。

(中時電子報)