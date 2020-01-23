交管管制路線圖（淡水警提供／戴上容新北傳真）

交通管制路線圖（淡水警提供／戴上容新北傳真）

天元宮整體花況已開達六成，櫻花盛開，預計春節7天連假期間，吸引大批遊客，除規劃軍方「山仔頂營區」供賞櫻民眾停車外，淡水分局也及早針對春節連續假期間天元宮周邊實施交通疏導及管制措施，籲請民眾注意配合：

1. 管制時間：109年1月25日至3月31日止，於假日8-20時、平日7-19時執行，並視花期彈性調整。

2.限制路段：天元宮兩側(北新路自水源國小至山仔頂營區間)，北3線(自養生樹社區至北新路間)，於賞櫻期間路邊禁止違規停車。

3.交通管制點：

(一) 淡金、北新路口(第1階段)。

(二)口湖子路三岔路口(第1階段)。

(三)淡金路與商工路口(第2階段)。

(四)北3線與鄧公路口處(第2階段)。

(五)淡金路奇樺地磅前(第2階段)。

以上管制點預定於109年1月25日起至3月31日止，每日8-18時彈性實施總量管制，敬請民眾配合警方指揮引導或由淡水捷運站、淡金、北新福德宮前公車站轉搭接駁公車前往。

4. 道路管制、疏導措施：

(一)假日期間行駛101線下山車輛在淡金、北新路口強制右轉行駛（暫停直行與左轉），並於淡金、新市一路口再行迴轉，避免下山車流回堵

(二)疏導下山車輛行駛北3線替代道路往臺北市北投方向分散車流。

(三)道路車流狀況，如上山停等車輛延伸至水源派出所前即於北新、淡金路口實施總量管制；另於3月下旬北新莊墓園區提早掃墓民眾，引導行駛替代路線改走行忠路(北6線)、奎柔山路(北8線)、頂田寮路(北10線)及大湖路(北7線)前往，以紓緩北新路車潮。

警方表示，天元宮周遭停車車位難求，呼籲大家多搭乘大眾運輸交通工具。因應賞花遊客突增，駕車前來賞櫻民眾可將車輛停放淡金、北新路口周邊停車場或義山路2段路旁兩側，再搭乘接駁公車，避免塞車之苦。

民眾亦可透過來電或查詢即時資訊與交通狀況（淡水分局勤務指揮中心：02-26224330）

(中時 )