受到日環境風場為偏東南風，西半部清晨至白天風速偏弱，擴散條件較差，前日夜間殘留污染物持續累積。環保署監測指出，上午宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖多為「普通」，北部局部地區達橘色提醒至紅色警示等級；高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「紅色警示」等級，對所有族群不健康。

依氣象局今天上午9時資料顯示：23日環境風場為偏東至東南風，西半部及金門、馬祖易有霧發生影響能見度；西半部風速偏弱，且清晨、夜間易有逆溫現象，水平及垂直擴散條件較差，易使污染物累積；中部山區及雲嘉南、高屏地區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、高屏空品區及馬祖、澎湖為「橘色提醒」等級，高屏局部地區可能達紅色警示等級；中部、雲嘉南空品區及金門為「紅色警示」等級。

未來一週，23日環境風場為偏東至東南風，西半部地區擴散條件不佳，污染物易累積致濃度偏高；24、25日鋒面通過臺灣，東北季風增強，西半部地區擴散條件轉佳，空氣品質可望好轉；26至28日，東北季風持續增強，加上南邊水氣移入，逐漸轉為全台有雨的天氣型態，各地空氣品質佳。

(中時 )