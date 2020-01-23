大陸武漢2019新型冠狀病毒確診病例至今傳出517例，其中17人死亡，當地政府今天上午10點更祭出封城策略，全力圍堵疫情擴散，台灣獸醫專家賴秀穗指出，大陸當局今天會出此下策，顯示疫情已相當嚴重，保守估計真實病例數字恐超過4千人。

賴秀穗表示，大陸會對外公布的數字通常都是較為嚴重的病例，若以現在當地崩潰的醫療系統來看，更多沒列入統計的是輕症、沒就醫的病患，因此真實數字恐怕還要再乘上5、6倍，估計感染新冠狀病毒的人數已超過4千人。

賴秀穗說，現在開始大陸將進行春運，若武漢再不進行封城，不僅病毒會快速擴散至其他主要城市，也可能產生變異，造成致死率更高的病毒，以目前官方公布的數字來看，死亡率雖未達SARS時期的10％，但若再不積極防堵，恐怕會演變成全球性的災難。

賴秀穗指出，冠狀病毒的特性就是會引起腸道炎，這次的新型冠狀病毒中有一名大陸男子傳出食慾不振，很可能就是腸胃受到病毒影響，至於有多人染病卻無發燒症狀，可能是因個體的免疫力不同所造成，因此病情可能遭到誤判。

他也推測，這次的新型冠狀病毒可能是從蝙蝠傳染至竹鼠，再透過宰殺過程中感染至人體，當病毒逐漸適應人體後，變成現在這種高效率的人傳人模式，民眾的最佳預防方式就是勤洗手，出入公共場所戴口罩，消毒的話建議使用次氯酸鈉，一般酒精效果較有限。

(中時 )