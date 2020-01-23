台南市政府社會局發放的寒假愛心餐食券。（社會局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府社會局為確保弱勢家庭學童不因寒暑假學校未供應營養午餐挨餓，從2016年起結合清祿集團辦理愛心餐食補給站計畫，至今已連續第4年。今年寒假社會局再與統一、全家、萊爾富、OK等4大超商合作，針對社工評估有餐食需求的902名弱勢學童，發放1萬3467張餐食券，讓他們即日起至2月10日持餐食券即可前往全市700多家超商就近兌換餐食。

社會局指出，台南市愛心餐食券的發放對象，是經社會局社工員評估經濟弱勢家庭、遭遇急難家庭的國中小學童，愛心餐食券每張面額60元，每張餐食券還額外提供10％的加值服務，讓學童每餐可兌換66元的餐食，兌換內容以餐飲為主，包括：便當、麵包、飯糰、三明治、水果、沙拉、饅頭、各類包子、牛／羊奶、豆漿、米漿、豆奶及優酪乳等健康餐食，逾期將無法使用。

社會局長陳榮枝表示，清祿集團從2016年起每年贊助台南市愛心餐食補給站計畫，讓許多弱勢學童不用擔心寒暑假期間挨餓，感謝該集團帶給弱勢學童溫暖的善心義舉。

陳榮枝還說，台南市實物愛心銀行除平時提供經濟弱勢及遭遇急難家庭或民眾緊急生活物資外，也會視民眾實際需求連結資源，提供多元性的服務，期待有更多社會愛心人士、企業及團體一起共襄盛舉，落實台南友善溫暖力之願景。

(中時 )