武漢肺炎疫情爆發，大陸地區近期病例遽增，加上春節旅客返家人潮，有民眾就到中醫門診詢問是否有增加抵抗力的方式。童綜合醫院中醫科蕭坤元醫師說，部分中藥材經現代研究指出，具有抗病毒的效果；例如板藍根、佩蘭、金銀花、魚腥草、蒲公英等，平時中醫師對於急性感染症、病毒性感冒、感染性肺炎，就常開立此類藥材，對於緩解症狀具有療效。若是民眾採用中藥治療，對於預防感染有幫助。

蕭坤元指出，若發現有感冒或感染性的肺炎，必須考慮到病人的體質與病性，開立恰當的藥物。以此類傳染性肺炎而言，屬於風邪引發的症狀，又症狀包括喉嚨痛、乾咳、發炎等熱性症狀，病性通常是屬於風熱外感，但根據患者的體質虛實，尤其肺虛者更易感染，需加減用藥，以達到最佳療效。

蕭坤元表示，治療發炎症狀的藥材，其藥味多屬苦寒，容易造成腸胃不適，或損傷脾胃功能，具有消化不良病史的患者在服用此類藥方要特別注意，醫師常針對此類患者加入其他保護脾胃的藥材，並且叮囑應避免空腹服用。千萬不要在沒有醫囑的狀況下亂服用，以免造成身體負擔。

蕭坤元醫師呼籲民眾外出應該戴好口罩、少去公眾場所、避免接觸野生動物與禽鳥。平時若有易喘咳、易感冒，或是經常有倦怠的患者，也可趁早使用中藥增強免疫力，以達到預防的效果。

(中時 )