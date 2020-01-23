歷經超過兩年的準備，星宇航空終於在今(23)日啟航，從今天起旅客多了一個全新的飛航選擇！首航三班JX201、JX701、JX721三點齊發，飛往澳門、峴港及檳城。星宇航空也於桃園機場B2登機門舉辦簡單隆重的聯合剪綵儀式，並由張國煒董事長、翟健華執行長親自歡送旅客登機，張國煒下午還將親自駕駛飛澳門航班，兼任機長。

今日的首航不僅對星宇航空意義非凡，也在台灣民航史畫下重要的一筆，多位貴賓蒞臨現場，共同見證全新航空公司的啟航。剪綵儀式於上午8:30舉行，由星宇航空張國煒董事長、交通部林佳龍部長、桃園市鄭文燦市長、桃園機場公司王明德董事長、關務署臺北關陳依財關務長、航警局黃嘉祿局長、陳明文立法委員及馬來西亞友誼及貿易中心法蒂爾．阿達姆副代表，在近兩百位搭乘檳城首航班JX721的旅客見證下完成，航班順利於上午9:20起飛。

張國煒表示：星宇航空終於在今日正式啟航，期待已久的旅客能親自體驗我們精心籌備超過兩年的各項服務，感謝公司全體同仁一直以來的努力，也感謝各相關單位的監督及協助，使星宇能如期順利起飛，我們會以不變的堅持，致力提供最高品質的飛安及服務，也將全力配合政府及多方合作，攜手讓台灣民航業變得更好。

對飛行充滿熱情及使命感，張國煒董事長除了親赴漢堡接回三架A321neo新機，今日也兼顧機長的身份，於主持首航儀式後，親自執飛今日下午13:15起飛的第二班臺北-澳門來回航班JX203/JX204，展現為旅客帶來舒適旅程及飛航安全的決心。

澳門首航班JX201則於上午7:30出發，緊接著峴港首航班JX701於7:40起飛，翟健華執行長於B1及B2登機門親切歡迎旅客登機，兩個航班總共近四百位旅客也獲得星宇航空特別製作的首航紀念封及首航杯。

星宇航空為了別具意義的首航班，特別訂製首航紀念封送給今日每個航班的每位旅客，封面燙金LOGO，側條向左一拉LOGO瞬間轉變為可愛的蛋寶搭配WELCOME ABOARD字樣，內頁則燙上航班及A321neo相關資訊，並由當班機長及座艙長親筆簽名，旅客可將登機證坎入，永久珍藏這一生一次的難忘回憶。

星宇航空專屬航點杯也首度亮相！搭乘首航班的旅客皆可獲得充滿各航點風情的紀念杯，分為台北、澳門、峴港及檳城四種版本，杯身上以充滿童趣的風格，呈現各航點著名景點及特色名物，如臺北杯的西門紅樓、摩托車及天燈，澳門杯的東望洋燈塔、大三巴及蛋塔，峴港杯的佛手黃金橋、峴港大教堂及燈籠，檳城杯的升旗山纜車、舊灣仔角鐘樓及閩式窗花，星宇航空未來也將為每一個航點製作專屬的航點杯，讓旅客能永遠珍藏搭乘星宇去旅遊的美好回憶。

星宇航空即日起天天飛航澳門、峴港及檳城，同時計劃在今年4月6日開航宿霧，期盼超越現有市場上所提供的服務規格，讓旅客無論是旅遊或洽公，都可在機上享受最放鬆舒適的飛行時光，並透過穩步拓展航點，跨出區域航線服務歐美的旅客，活絡台灣轉機市場，穩健發展成為全球首屈一指的航空品牌。

(工商 )