武漢肺炎來勢洶洶，隨著台灣出現第一起確診病例，影響國人擔心大幅傳染的預期心理，帶動網購口罩需求顯著攀升，截至昨日中午為止，生活市集站內整體口罩商品銷量為前月同期的2.1倍，「口罩」成為全站近一週熱搜商品前3名，近一日詢問度更較前日爆炸性成長5.9倍。

林口長庚感染醫學科教授級主治醫師黃景泰日前受訪時表示，以醫護人員照顧流感病人的經驗來說，一般外科口罩不會比較差，反倒是在SARS期間爆紅的N95口罩，戴沒幾分鐘就呼吸困難，戴不住等於白戴；且病毒大小不會差很多，重點在於給予物理性屏障，遮住口鼻，並在有汙染可能性時就更換掉。

比戴口罩更重要的是勤洗手，黃景泰強調，只要觸碰任何事物後都該用肥皂洗手，因為醫院實務發現，醫護人員的院內感染，多半不是飛沫，而是肇禍於接觸環境的病人分泌物，加上摳鼻子、揉眼睛等小動作，讓洗手更加重要。

王介立醫師也在臉書上宣導，冠狀病毒基本上是飛沫傳染，而非空氣傳染，飛沫是大顆粒，在一公尺內就會落地，不會被直接吸入肺泡內。而手接觸到飛沫，才是最重要的傳媒介。

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(中時電子報)