農曆金鼠年將至，春節採購達到最高峰，3C、家電、食品買氣最旺，且多數上班族年前工作繁忙，通勤時透過手機下單辦年貨頻率提升，帶動PChome 24h購物行動端近一周業績較去年同期成長40%，越接近過年買氣越熱絡。

觀察近一月銷售趨勢，站上以25~44歲為主要消費客群，受到「雙薪」及「寵妻」現象影響，加速轉換年節多以女性為負責採購的角色，男女消費比例為1：1，男性消費者明顯增加，且年終獎金發送也促成一波手機汰換潮，以Apple與Samsung兩大品牌為熱賣主流。

進一步觀察本周熱搜關鍵字為Switch主機、烏魚子、氣炸鍋、年菜、掃地機器人，可看出消費者對於電玩、年貨、家電等品類上較感興趣。

年貨採買型態漸翻轉，PChome 24h購物分析雙薪家庭增多及寵妻效應擴大，且現代女性多具備經濟自主能力 ，再加上男性寵妻比例攀升，為減輕另一半家務負擔，主動採買年節所需用品，帶動銷量成長。

進一步觀察男性、女性於一月最愛採購清單前五名，主要集中於3C、家電、食品三大類別，3C商品分別位居男/女榜單前兩名，家電及食品類各佔三名，其中智慧型家電於男/女榜單各佔一名，主因夫妻皆投入職場，處理家務時間縮短，故省時、高效能商品越來越受到歡迎。

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(中時電子報)