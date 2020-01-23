當代年輕人接受教育的時間遠較任何一代都高，但卻難融入就業市場，在校所學與職場期望出現落差。有報告指出，年輕人夢想職業未來可能因科技進步被淘汰。

經濟合作暨發展組織（OECD）今天在瑞士達佛斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）發表「夢想職業」報告，公佈79個國家和地區，約60萬名15歲青年對未來職業願景的調查。

OECD在2018年進行國際學生能力評量計畫（Pisa）期間，對15歲學生進行訪談。結果顯示，多數年輕人的夢想職業與2000年同一調查結果相似。

年輕男性的夢想職業依序為工程師、企業管理、醫生、IT專業、運動員、教師、警察、汽車工程、律師和建築師。女性夢想職業為醫生、教師、企業管理、律師、護士或助產士、心理學家、設計師、獸醫、警察和建築師。

對OECD而言，這些職業願景是否反映未來專業環境需求，及青年，尤其是低收入者接受教育正確選擇未來職業，是很重要的問題。

報告指出，2000年後世界發生許多變化，但年輕人的職業期望幾乎沒有改變，甚至侷限於更少的職種。以巴西為例，1萬1000名參加2018年Pisa調查的學生中，70%女性和60%男性夢想工作與上述10大職種類似。

值得注意的是，許多國家青年失業率較平均失業率高，2019年11月，巴西18至24歲青年失業率超過25%，一般失業率為11%。

OECD指出，青年似乎在學校教育中，難以對就業及如何融入市場有更深入的瞭解。「令人擔憂的是，當代青年相較於以往，更傾向由大眾化和傳統職業中追尋夢想工作，忽視或不認識新類型行業，特別是數位職種。」

雖然多數醫療和社會領域職種短期內被機器取代的風險低，但許多年輕人的理想工作，未來5或10年內，因自動化有被取代的高度風險。這些風險因國家而異，受教育和勞工社經地位的影響，職能需求水準越低的職位，被電腦或人工智慧取代的風險就越大。

根據2018年世界經濟論壇發表的「未來就業報告」，律師、會計師、工程師、司機、銀行員、製造業勞工、審計師、行政經理和出納員等職務，未來被機器人、無人機或演算法取代的風險最高。

世界經濟論壇同時訪問的企業中，近半數預測，到2022年自動化將導致更多裁員。38%的受訪企業期望，雇用更多人擔任提高生產效能的職位，因此有更多專業資格的需求將提高。

論壇預測未來搶手職業包括數位資料分析師、IT或大數據專家、軟體研發人員、社群媒體和數位商務分析師。

OECD指出，年輕人不僅要學習內容，更要瞭解情感技能才能融入未來的專業環境。「新一代社會公民不僅需要學術技能，還得有好奇心、想像力、同情心、企業精神與韌性，以自信和決心創造自己的工作，以新方式管理職業生涯。」

(中央社)