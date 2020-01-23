美國總統川普今天揚言對歐洲車課徵恐有嚴重後果的關稅，除非歐洲聯盟（EU）在跨大西洋貿易協議中讓步。川普日前與中國簽下第一階段貿易協議，美中貿易戰火暫告一段落。

歐盟對這樣的協議表達希望。同時，法國政府示意在與累積龐大利潤的美國科技公司尋求更公平分配的新稅上，已取得一連串進展。

然而，英國承諾努力推動自己的數位稅，鎖定亞馬遜（Amazon）、臉書（Facebook）和谷歌（Google）等大型科技公司，儘管英國在脫歐後期望與美國達成新的貿易協議上，造成潛在衝擊。

川普出席在達佛斯舉辦的世界經濟論壇（World Economic Forum），此時美國聯邦參議院正在審理他的彈劾案。他打發走氣候變遷倡議人士並稱他們是「說喪氣話的人」僅一天之後，他立即重新對歐盟展開持續已久的攻勢。

川普告訴福斯財經新聞網（Fox Business News）說：「歐盟比任何人都難以對付。他們多年來一直在占我們國家的便宜。」

他並說：「最終結果其實很簡單，如果（雙方）不能敲定協議，我們將對他們的汽車課徵25%關稅。」

歐洲最大汽車出口國德國並未對此回應，但如果川普正式提高關稅，BMW和奧迪（Audi）等高檔汽車品牌的售價將冒著超出美國駕駛考慮範圍外的風險。

不過，歐盟執行委員會新主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）透露，她與川普展開「非常良好的對話」，她聽起來對於包含貿易、科技和能源協議的前景非常樂觀。

她說：「我們預計在幾週內敲定協議，並共同簽署。」

川普表示，這個月美中簽署協議，暫停貿易戰火後，他的注意力因此轉回歐洲。

(中央社)