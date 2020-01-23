為防疫情擴散，武漢市宣布「封城」，讓武漢上演出逃記，其中有位網友貼文說，和朋友吞退燒藥逃離武漢，前往上海迪士尼遊玩，若7天後仍燒，再看病好了！不負責任的言論也立刻被砲轟，後來原PO也連發2文解釋滅火。

武漢宣布封城後，「逃離武漢」一詞成微博熱搜，從網友的貼文可見，許多人自駕、搭乘大眾運輸趕著逃離疫區，其中還有網友PO文表示，「和朋友吞下退燒藥降溫逃離武漢疫區，去上海迪士尼玩，如果一星期後我還沒退燒，再到當地的醫院看病好了」。

貼文一曝光，原PO立刻遭到網友砲轟，「沒有公德心」、「太過分了」、「很不負責任」、「有病請看病，不要這麼自私」、「趕快看醫生吧」。

後來，原PO連發2文急滅火，「關於之前在網上發布的言論，我已深刻認識到錯誤我已知錯就改，希望大家給我一次改過的機會。」並急忙解釋，「我體溫37.3度不到肺炎的溫度，而且曾被醫生說只是風寒感冒，所以我就只是想外出散心，當然現在也沒去成，正在家中靜養。」

(中時電子報)