嘉義一名退伍軍人韋男和陸籍妻子分居多年，每日的生活費都是靠妻子寄給鄰居的200元過活，但去年12月鄰居外出遊玩，導致韋男沒有錢可以吃飯，幸虧被「愛心正義哥」徐奕發現後救濟；但日前韋男又心肌梗塞，徐奕接到電話後趕到醫院，經醫生診斷需裝設心導管，沒想到韋男妻子得知後竟丟下一句「不管了」，要獨自回大陸，令韋男不敢置信。

「愛心正義哥」徐奕近日在臉書創辦了「正義最前線愛心關懷協會」，在台中設立服務站，未來也規劃在北、中、南都會有站點，希望能將資源快速送到需要的人手裡。2019年12月，徐奕收到一位計程車運將私訊，他表示在嘉義再到一名60歲的韋男，要到城隍廟領物資，已經3天沒有吃飯，運將便好心送他一程，沒收車錢。徐奕得知後，當晚到了韋男家，看見韋男生活困苦，連一雙50元的藍白拖穿爛都捨不得換，他便買了個便當給韋男，並替他將家裡打掃，還買了白米、麵等生活物資致贈給韋男。

韋男表示自己是退伍軍人，但他的退休金都被母親領出來花光了，母親離世後，他只能獨自住在月租3千元的房子內，老婆和妻子都不願回來。韋男透露妻子與他分居，在台東工作，並將生活費寄給鄰居，韋男每日可領2百元當作日常花用。但去年12月，鄰居外出遊玩，沒有留下生活費，自己沒錢吃飯才會餓了3天。

患有有高血壓心臟病且中過風的韋男，已經許久沒有服藥，在徐奕的關心下，他才再回診拿藥。沒想到12日徐奕又接到他打來的電話，韋男表示自己非常不舒服，徐奕立刻趕到嘉義，並將韋男送至嘉義基督教醫院，經醫生診斷，發現他是心肌梗塞，需做心導管手術。

韋男因長疥瘡住在隔離病房，需要24小時照顧，醫療費用龐大，而護士替他聯絡陸籍妻子時，竟得到妻子丟下一句「不管了！」要獨自回大陸，韋男不敢置信，在病房內痛哭。所幸韋男手術順利，已經出院，但相關醫療費用仍需外界協助，徐奕呼籲，若社會大眾願意資助韋男，可透過臉書與他聯絡。

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(中時電子報)