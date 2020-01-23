香港女星黃心穎去年4月被拍到在車上激吻人夫許志安後，因介入鄭秀文的婚姻成全民公敵，網路謾罵聲四起，演藝事業一度停擺，人還跑到美國避風頭，事隔多月，她近期終於返港繼續她的演藝工作，而今（23日）適逢黃心穎的生日，她也在IG發布「豪乳貼地照」，更透露自己心中最棒的生日禮物。

黃心穎今天凌晨在IG分享照片，只見她身穿芥黃色運動內衣，露出纖細的手臂趴在地上，貼文中打道：「隨著你變老，你會意識到最好的生日禮物不是那些包裹的禮物，身體健康，內心的平靜才是。」這句話也被解讀成在對自己喊話，盼新的一年能揮別過往的陰霾，重新再出發。

（圖／翻攝自黃心穎IG）

至於黃心穎的前男友馬國明，雖然因為這次風波遭戴綠帽，但他在鏡頭前卻沒有表達任何不滿，甚至和黃心穎和平分手；馬國明日前因演出電視劇《白色強人》唐明一角，順利抱回最佳男演員獎項，綜合港媒報導稱，黃心穎有傳訊息恭賀馬國明得獎，「應該早一點奪視帝！實至名歸！」而馬國明則禮貌性回復「謝謝」，並要對方繼續加油。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)