警員吳泳龍也帶著5歲的小女兒參與其中，小小年紀專注著眼神及態度，意外成為現場一大焦點。（台中市太平分局提供／台中馮惠宜傳真）

春聯也有手作版？！捨印刷春，太平警分局新平派出所結合新平志工分隊日前ㄧ同分數梯次辦理春聯揮毫研習營，由書法家胡玉珍老師帶領20多位員警、警眷們及志工們ㄧ同揮毫及製作屬於自己的客製化春聯，讓派出所揚溢濃濃年味。

值得一提的是，警員吳泳龍也帶著5歲的小女兒參與其中，小小年紀專注著眼神及態度，個人創作也讓大家驚豔，意外成為現場一大焦點。

志工分隊長石宜禾表示，農曆過年快到了，看到許多公開活動場所都有辦理揮毫贈送春聯活動，忽然靈機一動，心想志工分隊內也有位書法好手，立馬聯繫胡玉珍後，隨即一拍即合，透過辦理研習營方式舉辦，大家自由參與，非常感謝廖所長提供場地，除可聯繫並凝聚志工們感情，也可以揮毫自創專屬自己的春聯，實在相當有意義。

新平派出所所長廖文雄表示，農曆過年是很重要的傳統節日，警方也在這段「加強重要節日安全維護工作」期間，投入相當心力來維護民眾安全，同仁有時忙於勤務疏忽與家人ㄧ同感受準備過年的氣氛，藉由這機會很多同仁都攜帶妻小抽空參與，寫下新年的祝福，無形中也凝聚向力心，也期望來年ㄧ同為治安打拚。

(中時 )