武漢肺炎病例遽增，就中醫而言，如何增強抵抗力？童綜合醫院中醫科醫師蕭坤元表示，現代研究指出，板藍根、佩蘭、金銀花、魚腥草、蒲公英等藥材具抗病毒效果，中醫對於急性感染症、病毒性感冒、感染性肺炎，常開立此類藥材，但易損脾胃，沒醫囑不要服用。

蕭坤元指出，若發現有感冒或感染性肺炎，必須考慮到病人的體質與病性，開立恰當的藥物。以此類傳染性肺炎而言，屬於風邪引發的症狀，熱性症狀包括喉嚨痛、乾咳、發炎等，病性屬風熱外感，尤其肺虛者更易感染，需加減用藥，以達到最佳療效。

蕭坤元也提醒，沒有醫囑千萬不要亂服用，以免造成身體負擔。他並表示，治療發炎症狀的藥材，其藥味多屬苦寒，容易造成腸胃不適，或損傷脾胃功能，消化不良病史的患者服用此類藥方要特別注意，醫師常會加入其他保護脾胃的藥材，並且叮囑應避免空腹服用。

蕭坤元呼籲，近期民眾外出應該戴好口罩、少去公眾場所、避免接觸野生動物與禽鳥。平時若有易喘咳、易感冒，或是經常有倦怠的患者，也可趁早使用中藥增強免疫力，以達到預防的效果。

(中時 )