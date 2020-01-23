國民黨代理黨主席林榮德近日拋出60歲以上黨員退出中常委的想法，引發黨內世代對立與同室操戈的疑慮，中華民國派智庫「新共和通訊」發起人、「青黨行動」發起人林家興接受本報專訪時強調，國民黨青年向黨中央表達抗議，力抗的是決策失誤，行動訴求不涉及年齡歧視，「反對一刀切」，該保留與受重用的是年輕化思維。

國民黨昨日召開中常會，林家興再度率領青年發起「青黨行動」，前往國民黨黨部，以抗議行動表達訴求。

國民黨在本屆總統大選潰敗，林家興曾撰文，呼籲黨中央高層全部總辭，對此他則進一步指出，「總辭與年紀沒有關係，年輕不代表年輕化」，黨內不少50到60歲間的幹部，想法靈活，也會與年輕人溝通，但缺乏發揮空間，但20至30歲的年輕黨工，卻不少人有思維老化的問題，「跟小政客一樣」，因此團隊並非訴求60歲以上得離開中常委，認為需要改革的是黨中央決策失誤，並且反對年齡歧視。

至於總統蔡英文連任，外界多認為在於獲得大批年輕選票，藍營內部也有聲音，直指民進黨力量深入校園，並且透過修改文史課綱，讓台獨意識從教改紮根。於此國民黨想要重新獲得年輕選民支持，恐已失去時間優勢。

「難道我們就要投降嗎？」林家興認為，民進黨操控網軍、拒審〈礦業法〉以及強行通過〈反滲透法〉等作為，同樣在社會引起反對聲浪，但相較之下，民眾卻因為更討厭韓國瑜及國民黨，才會轉而支持小英，「（國民黨）如果不改革，就是繼續輸，這次必須徹底真心檢討。」

林家興也說，兩黨品牌形象已被翻轉，代表的是國民黨過去決策機制失靈、嚴重錯誤，得內部深刻檢討。

林家興說，九二共識的邊際效應確實已遞減，不只海內外，甚至兩岸的接受度都愈來愈低，「但不是丟掉就可以解決問題」，他盼國民黨舉行路線政策大辯論，共同討出新的兩岸論述，不只能夠繼承九二共識，又能夠與時俱進，甚至能夠找到一個讓中美及台灣內部都能接受的路線，國民黨才有重生的可能。

(旺報 )