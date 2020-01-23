朱惕之昨下午至新北市傳染病指定應變醫院、新北市立聯合醫院三重院區，視察防疫作為。（新北市衛生局提供／許哲瑗新北傳真）

武漢肺炎疫情持續升溫，新北市將防疫工作升到第三級，完成醫療資源、機構盤整，確保防疫物資無虞；新北市衛生局疾管科科長許玉芬表示，目前新北通報過4例，其中3例已經排除，僅1例仍待檢驗中，檢驗結果最快明天出爐。

許玉芬說明，該名個案為52歲男子，有中國廈門旅遊史，返台後出現肺炎病症，昨（22日）先進行第一次採檢，流感快篩呈陰性、新型冠狀病毒也是陰性，目前正在進行第二次採檢，由於疾管署目前檢驗數量較多，預計檢驗結果最快要等到明天出爐，該男目前復原狀況良好，仍在醫院隔離中。

新北市副秘書長朱惕之昨下午至新北市傳染病指定應變醫院、新北市立聯合醫院三重院區，視察防疫作為，朱惕之表示，已指示持續落實院內就醫流程、收治動線、人員防護及感染管制等相關措施，確保足以完善因應武漢肺炎疫情。

新北市衛生局呼籲，年節期間請民眾咳嗽戴口罩、勤用肥皂洗手、少去市場醫院等人多場所、避免接觸野生動物禽鳥，健康過好年。若有發燒或呼吸道症狀，可撥打疾管署防疫專線1922或衛生局24小時通報專線(02)22586923，並依指示戴上口罩儘速就醫，看醫生的時候務必主動告知發病前14日的旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚。

(中時 )