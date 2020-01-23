為了帶給廣大2100萬用戶更多農曆年味，即時通訊平台LINE自1月22日起推出LINE 金鼠集好運系列活動，透過互動遊戲的方式，讓使用者與親朋好友在這次的新年假期能拉近彼此的距離，還可以一起拿獎品。活動期間總共要送出的獎品價值總計超過LINE POINTS 500萬點、LINE代幣600萬點，LINE用戶不要錯過啦！

【LINE 金鼠集好運】天天集章，千萬大獎等你拿！

*LINE 金鼠集好運 集章主活動方法

一、活動期間：2020/1/21(二)10:00—2020/1/27(一)23:59

二、活動方法：活動共分為四個系統任務。每天完成各系列指定任務則可得到獎勵，同時也可集一格好運章，如果七天活動期間天天登入完成累積集章28章就有機會兌換獲得LINE POINTS 60點。

(1)系列任務一：LINE貼圖 錢錢鼠不完

購賣自用或是購賣後贈送指定活動貼圖就可獲得開運禮包，可獲得代幣或包含iRobot 、機票等大獎。今年LINE 貼圖首次推出不只貼圖，還包含表情貼、主題等各式系列，貼圖除了靜態，還有動態、音樂、大貼圖等應景慶賀圖。此外，在活動頁面簽到就可以集章。

(2)系列任務二：LINE GAME 來學院辦桌

於活動期間內，加入「LINE GAME台灣」(@linegametw）LINE官方帳號，即可每日參加一次《LINE GAME 來學院辦桌》新年活動，完成辦桌點菜任務，即可參與贈獎活動，除了可獲得LINE POINTS點數外，還有多項好禮等你拿！同時如果您是已加入LINE GAME學院的會員(已製作完成學生證者），則活動期間內每日會有多獲得一份獎勵的機會！除此之外，活動期間於點菜任務中還有機會額外獲得「幸運數字賞」Apple AirPods!

(3)系列任務三：LINE購物 福袋戳戳樂

每日至「LINE購物」官方帳號，完成「福袋戳戳樂」指定任務，「戳中驚喜福袋」即可獲得1格好運章，單一LINE帳號每日僅可透過此任務獲得1格好運章。

(4)系列任務四：LINE旅遊 走春求好籤

每日至「LINE旅遊」官方帳號，在「走春求好籤」活動中完成指定任務：「抽中每日上上籤」即可獲得1格好運章，單一LINE帳號每日僅可透過此任務獲得1格好運章。

LINE在農曆新年期間推出金鼠年互動遊戲，分為四大任務。(摘自LINE Blog)

三、活動獎勵：活動期間內，各指定任務每日限完成1次，並可集1格好運章，集滿各階段指定數量之好運章即有機會兌換對應之限量好禮，各項指定任務重置時間為每日00:00am。累積集章可以獲得獎勵如下：

(1)集4章：LINE代幣5枚 (限量前1,300,000名)

(2)集12章：LINE POINTS 3點 (限量前60,000名)

(3)集20章：LINE POINTS 3點 (限量前60,000名)

(4)集28章：LINE POINTS 60點 (限量前50,000名)

除此之外，2020/01/21（二）10:00 ～ 2020/01/24（五）23:59期間透過活動頁將活動訊息分享給親朋好友，每成功透過分享活動訊息而推薦一位好友以其 LINE 帳號成功進入指定活動頁，用戶與被推薦的朋友即可獲得1次好禮。

新年期間，在 LINE旗下眾多品牌服務都有推出新年專屬活動，包含 LINE WEBTOON、多款LINE GAME贈送期間限定登入禮等，LINE用戶可以把握機會來體驗。

(中時電子報)