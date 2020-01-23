即日起，食客可以在麗晶精品的「Caviar House ＆ Prunier」旗艦店，買到_英國白金漢宮皇室最愛的「St.James」魚子醬。（圖／晶華酒店集團）

除頂級魚子醬，在「Caviar House ＆ Prunier」旗艦店也可買到「Balik NO.1冷燻鮭魚_。。（圖／晶華酒店集團）

Caviar House ＆ Prunier備有各種以頂級魚子醬為主角的餐飲搭配選擇。（圖／晶華酒店集團）

看好台灣高端精緻餐飲消費實力，歐洲御用百年魚子醬品牌 「 Caviar House ＆ Prunier」經謹慎評估，決定正式入台並在台北晶華酒店所屬麗晶精品開設旗艦專賣店，趕在農曆年前新店並今（1／22)日開賣，從此消費者可以將國際諸多頂級fine dining餐廳指定使用的魚子醬，以及其它相關食品買回家或當禮品送給親友。

「 Caviar House ＆ Prunier」是繼米其林一星的「Impromptu by Paul Lee」餐廳、日式板前無菜單料理「初魚料亭」、榮獲德國iF Gold Award並廣受日客喜愛的台灣伴手禮「Charm Villa金魚茶包」、以及樂軒集團品牌系列中最頂級的「樂軒和牛割烹」，還有百年漢餅「舊振南」與北海道人氣鬆餅名店「椿Tsubaki Salon」之後，最新進駐台北晶華店麗晶精品的高端餐飲食品品牌，使得致力將「世界最好的帶進台灣，將台灣最好的推向世界」的台北晶華酒店逐漸成為「精品美食聚落」。

「Caviar House ＆ Prunier」位在麗晶精品地下一樓，營業面積23.2坪、空間設計寬敞且時尚，設計師以全大理石打造氣勢磅礡的高級吧檯，賓客能近距離接觸、體驗百年魚子醬。店面的右側更特製一面玻璃鏡面酒櫃墻，引進多款頂級香檳、知名美酒，豐富品味魚子醬時之層次感。為為讓賓客享有尊榮的隱私空間與禮遇，更打造了獨立的10人包廂，成為聚會的首選之處。

有別於一般市面上的魚子醬，Caviar House標榜每一顆魚卵都是取自於法國波爾多地區所養殖的鱘龍魚，並嚴格控管魚池中的水質、溫度、環境，經過長達7-10年以上的養殖時間，方能獲取鱘龍魚體內品質最好的魚子醬。同時品牌皆採用伊朗或德國的精選礦物鹽熟成，品質優良且穩定。

；除了珍品魚子醬外，Caviar House並供應販售廣受高檔餐飲消費客層喜愛的頂級Balik煙燻鮭魚。Balik鮭魚使用瑞士阿爾卑斯山高山才有的5-10年深木，於低於60度的環境，搭配俄國古法傳承當時爐具及煙燻手法、進行長達48小時燻製而成，肉質口感扎實Q彈並散發獨有的煙燻風味。為歡慶台灣首間專賣店的開幕，將陸續推出多樣化的頂級魚子醬套餐，供嬌客們享受極致奢華的味蕾饗宴。

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